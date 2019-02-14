Скачать
Четверг, 14.02.2019
Где смотреть матчи Динамо и Шахтера 14 февраля
Где смотреть матчи Динамо и Шахтера 14 февраля
Лига чемпионов. Реал обыграл Аякс с помощью VAR
Лига чемпионов. Реал обыграл Аякс с помощью VAR
Бокс. Шилдс и Хаммер проведут бой за титул абсолютной чемпионки мира
Бокс. Шилдс и Хаммер проведут бой за титул абсолютной чемпионки мира
"Спорт делают личности": Жан Беленюк рассказал о своей главной цели
"Спорт делают личности": Жан Беленюк рассказал о своей главной цели

Хочолава: Нам по силам дойти до финала Лиги Европы

Хочолава: Нам по силам дойти до финала Лиги Европы
11:34 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Защитник Шахтера Давид Хочолава рассказал о подготовке к матчу Лиги Европы против Айнтрахта.

Защитник «Шахтера» Давид Хочолава считает, что «горнякам» по силам пробиться в финале Лиги Европы. Слова центрбека приводит официальный сайт донецкого клуба.

«Самый опасный игрок в «Айнтрахте»? Нет таких игроков, кого можно выделить отдельно. «Айнтрахт» очень силен в атаке, все три нападающих много забивают, отдают передачи. Так что передняя линия соперника опасна.

Три-четыре дня мы отрабатывали тактику специально под «Айнтрахт». Конечно, есть корректировки. Смотрели видео, тренеры объясняли, как действовать с такими командами и индивидуально с футболистами.

Где смотреть матчи Динамо и Шахтера 14 февраля

«Айнтрахт», как и «Хоффенхайм», агрессивен и силен. По цифрам, пожалуй, «Айнтрахт» лучше, но на поле может быть все совсем иначе. Завтрашняя игра покажет.

Финал Лиги Европы? Думаю, что дойти до финала нам по силам, но это очень далекая цель. Сейчас надо думать о завтрашней встрече и проходить в следующий этап, а что будет потом – увидим».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, ФК Айнтрахт, Новости футбола, Давид Хочолава.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Аякс 1:2 Реал Мадрид: события матча
02 Тоттенхэм - Боруссия Д 3:0 события матча (Видео)
03 Лига чемпионов. Реал обыграл Аякс с помощью VAR
04 Тоттенхэм разгромил Боруссию Д в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
05 Бокс. Шилдс и Хаммер проведут бой за титул абсолютной чемпионки мира
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь