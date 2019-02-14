Хочолава: Нам по силам дойти до финала Лиги Европы

Новости спорта: Защитник Шахтера Давид Хочолава рассказал о подготовке к матчу Лиги Европы против Айнтрахта.

Защитник «Шахтера» Давид Хочолава считает, что «горнякам» по силам пробиться в финале Лиги Европы. Слова центрбека приводит официальный сайт донецкого клуба.

«Самый опасный игрок в «Айнтрахте»? Нет таких игроков, кого можно выделить отдельно. «Айнтрахт» очень силен в атаке, все три нападающих много забивают, отдают передачи. Так что передняя линия соперника опасна.

Три-четыре дня мы отрабатывали тактику специально под «Айнтрахт». Конечно, есть корректировки. Смотрели видео, тренеры объясняли, как действовать с такими командами и индивидуально с футболистами.

«Айнтрахт», как и «Хоффенхайм», агрессивен и силен. По цифрам, пожалуй, «Айнтрахт» лучше, но на поле может быть все совсем иначе. Завтрашняя игра покажет.

Финал Лиги Европы? Думаю, что дойти до финала нам по силам, но это очень далекая цель. Сейчас надо думать о завтрашней встрече и проходить в следующий этап, а что будет потом – увидим».