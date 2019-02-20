Скачать
Пятница, 22.02.2019
Сборная Украины утратила все шансы на ЧМ-2019
Сборная Украины утратила все шансы на ЧМ-2019
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
Динамо - Олимпиакос. Видео обзор матча 21.02.2019
Динамо - Олимпиакос. Видео обзор
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы сезона 2018/19
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы сезона 2018/19

Атлетико 2:0 Ювентус: события матча Лиги чемпионов

Смотрите фото (6)
Атлетико 2:0 Ювентус: события матча Лиги чемпионов
21:30 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Прямая текстовая трансляция первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между Атлетико Мадрид и Ювентусом.

Атлетико 2:0 Ювентус

Голы: Хименес 79, Годин 83

Атлетико обыграл Ювентус в Лиге чемпионов

Финальный свисток

90' - Федерико Бернардески (Ювентус) получил хороший пас и пробил из средней зоны. Казалось, его удар залетит под перекладину, но у Ян Облак было другое мнение, он сделал классный сэйв. Угловой. Подавать будет Ювентус.

87' - Федерико Бернардески (Ювентус) исполнил штрафной издали, но один из защитников соперника был первый на мяче.

83' - Это гол! Диего Годин (Атлетико) пробил мимо вратаря и Криштиану Роналду.

79' - ГОЛ! Хосе Мария Хименес (Атлетико) оказался в нужном месте в нужное время и, получив мяч на подборе в штрафной, пробил низом по центру ворот. Счет 1:0.

70' - Альваро Мората (Атлетико) прыгает выше всех и наносит удар по воротам головой. Мяч летит точно в левую "девятку", мимо кипера. Гол, но арбитр не засчитывает - в деле система VAR.

64' - Блез Матюиди (Ювентус) исполнил навес в штрафную. Хороший навес, но защитники надежны, и мяч выбит подальше от ворот.

61' - Замена. Томас покидает поле, Томас Лемар (Атлетико), свеженький, выходит.

58' - Диего Симеоне сделал перестановку. Диего Коста заменен, а не его место вступил Альваро Мората (Атлетико).

55' - Алекс Сандро (Ювентус) вымотал все нервы судье, и Феликс Цвайер берется наказать игрока. Желтая карточка.

53' -  Какой момент! Голкипер отбил мяч в перекладину после опасного удара! А бил по воротам Антуан Гризманн (Атлетико), оказавшийся на краю штрафной. Атлетико зарабатывает своими активными действиями угловой. Игроки идут в штрафную.

50' - Опасно! Диего Коста не забивает в выходе один-на-один.

49' - Удар с дальней дистанции нанес Криштиану Роналду (Ювентус), но мяч прошел мимо ворот.

45' - Начался второй тайм.

ПЕРЕРЫВ

45+3 - Томас (Атлетико) нарушил правила и получает горчичник сейчас.

45' - Алекс Сандро (Ювентус) бежал к воротам, но был остановлен защитником. Мяч ушел за пределы поля. Ювентус получает угловой.

36' - Подача с углового последовала на никем не прикрытого Rodrigo (Атлетико), но его удар головой получился неточным, намного выше ворот.

29' - Антуан Гризманн (Атлетико) отправляет отличный заброс со штрафного. Мяч шел в угол, но Войцех Щенсный легко справился. Судья показывает на угловой флажок. Атлетико получает право на угловой.

15' - Томас (Атлетико) получает мяч на отскоке довольно далеко от ворот, но все равно наносит удар, который получился очень сильным. Мяч летел в нижний угол ворот. Мяч оказался бы в сетке, но Войцех Щенсный сделал отличный сейв.

9' - Опасно! Криштиану Роналду (Ювентус) отправляет отличный заброс со штрафного. Мяч шел в верхний угол, но Ян Облак легко справился. Главный арбитр указал на угловой флажок, Ювентус подаст его.

8' - Желтая! Наказан Диего Коста (Атлетико). Он пропустит матч-ответ.

8' - Штрафной удар, хорошая точка для удара. Криштиану Роналду (Ювентус) сфокусирован на мяче. Не один гол был забит с такой дистанции. Посмотрим, что будет сейчас.

5' - Гризманн делает прорыв - но пас на Косту был не точен. Щенсны легко забирает мяч в руки.

3' - Атлетико Мадрид атакует. Дигео Коста заработал угловой удар.

22:00 Матч начался

Составы

«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Хименес, Годин, Ф. Луис, Сауль, Томас, Родри, Коке, Коста, Гризманн.

«Ювентус»: Щенсны, Де Шильо, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Бентанкур, Пьянич, Матюиди, Дибала, Манджукич, Роналду.

Для Криштиану Роналду это будет первый матч в Мадриде с тех пор, как он перешел из «Реала», за который выступал в 2009—2018 гг., в «Ювентус». Примечательно, что, выступая в Испании, португалец любил забивать в ворота «Атлетико» — всего он наколотил 22 мяча в ворота «матрасников». Чаще от результативных ударов Криштиану страдали лишь «Севилья» (27) «Хетафе» (23).

Букмекеры

Букмекеры о матче "Атлетико" – "Ювентус". Несмотря на гостевой статус, фаворит этого матча – туринский клуб. Котировки на его победу – 2.70, на ничью – 3.00, на выигрыш "Атлетико" – 2.90. Соответственно, "Юве" дают больше шансов и на выход в 1/4 финала ЛЧ. Коэффициент на это событие равен 1.45, тогда как проход "матрасников" в следующий раунд – 2.60. При этом, по ожиданиям букмекеров, более вероятно, что в первой игре этих команд забьет Роналду (2.20), чем лидер "Атлетико" Гризманн (2.60).

Срна оценил шансы Шахтера пройти Айнтрахт в Лиге Европы

Слова перед матчем

Диего Симеоне, главный тренер «Атлетико»: «У меня огромное желание сразиться с таким противником, как „Ювентус“. „Атлетико“ — один из главных протагонистов этого турнира, а гордость — отличный мотиватор. Сейчас преимущества нет ни у кого. Все начинается с шансов 50 на 50. У меня запредельный настрой. Это Лига чемпионов, великолепный турнир, в котором нас ждет встреча с такой большой командой, как „Ювентус“. Такие матчи помогают нам расти. Мы гордимся, что выступаем в этом турнире. Нас ждет очень мощный соперник. Топ-клуб, чей тренер руководит командой уже давно. У „Юве“ достаточно исполнителей, играющих на самом высоком уровне. Надеюсь, мы сможем пустить игру в нужное нам русле».

Массимилиано Аллегри, главный тренер «Ювентуса»: «Нас ждет важный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. За последние четыре года мы провели множество подобных матчей высокого уровня, и завтра нас ждет еще один. „Атлетико“ хорошо организован и силен в обороне. Наша команда растет физически, психологически и технически. Нужно продолжать двигаться вперед, наступает самая важная стадия сезона. Завтра мы должны быть сосредоточенными и помнить, что нам противостоит компактная команда, чьей сильной стороной являются „стандарты“. В последние годы наш соперник очень хорошо выступает в еврокубках. Сейчас я бы не согласился на ничью. Сказал парням, что завтра нужно забивать голы».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

УЕФА, Лига Чемпионов, ФК Ювентус, ЛЧ, ФК Атлетико Мадрид.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо 1:0 Олимпиакос: события матча (Видео)
02 Динамо минимально обыграло Олимпиакос
03 Айнтрахт 4:1 Шахтер: события матча (Видео голов)
04 Динамо - Олимпиакос. Видео обзор матча 21.02.2019
05 Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы сезона 2018/19
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь