Атлетико 2:0 Ювентус: события матча Лиги чемпионов

Новости спорта: Прямая текстовая трансляция первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между Атлетико Мадрид и Ювентусом.

Атлетико 2:0 Ювентус

Голы: Хименес 79, Годин 83

Атлетико обыграл Ювентус в Лиге чемпионов

Финальный свисток

90' - Федерико Бернардески (Ювентус) получил хороший пас и пробил из средней зоны. Казалось, его удар залетит под перекладину, но у Ян Облак было другое мнение, он сделал классный сэйв. Угловой. Подавать будет Ювентус.

87' - Федерико Бернардески (Ювентус) исполнил штрафной издали, но один из защитников соперника был первый на мяче.

83' - Это гол! Диего Годин (Атлетико) пробил мимо вратаря и Криштиану Роналду.

79' - ГОЛ! Хосе Мария Хименес (Атлетико) оказался в нужном месте в нужное время и, получив мяч на подборе в штрафной, пробил низом по центру ворот. Счет 1:0.

70' - Альваро Мората (Атлетико) прыгает выше всех и наносит удар по воротам головой. Мяч летит точно в левую "девятку", мимо кипера. Гол, но арбитр не засчитывает - в деле система VAR.

64' - Блез Матюиди (Ювентус) исполнил навес в штрафную. Хороший навес, но защитники надежны, и мяч выбит подальше от ворот.

61' - Замена. Томас покидает поле, Томас Лемар (Атлетико), свеженький, выходит.

58' - Диего Симеоне сделал перестановку. Диего Коста заменен, а не его место вступил Альваро Мората (Атлетико).

55' - Алекс Сандро (Ювентус) вымотал все нервы судье, и Феликс Цвайер берется наказать игрока. Желтая карточка.

53' - Какой момент! Голкипер отбил мяч в перекладину после опасного удара! А бил по воротам Антуан Гризманн (Атлетико), оказавшийся на краю штрафной. Атлетико зарабатывает своими активными действиями угловой. Игроки идут в штрафную.

50' - Опасно! Диего Коста не забивает в выходе один-на-один.

49' - Удар с дальней дистанции нанес Криштиану Роналду (Ювентус), но мяч прошел мимо ворот.

45' - Начался второй тайм.

ПЕРЕРЫВ

45+3 - Томас (Атлетико) нарушил правила и получает горчичник сейчас.

45' - Алекс Сандро (Ювентус) бежал к воротам, но был остановлен защитником. Мяч ушел за пределы поля. Ювентус получает угловой.

36' - Подача с углового последовала на никем не прикрытого Rodrigo (Атлетико), но его удар головой получился неточным, намного выше ворот.

29' - Антуан Гризманн (Атлетико) отправляет отличный заброс со штрафного. Мяч шел в угол, но Войцех Щенсный легко справился. Судья показывает на угловой флажок. Атлетико получает право на угловой.

15' - Томас (Атлетико) получает мяч на отскоке довольно далеко от ворот, но все равно наносит удар, который получился очень сильным. Мяч летел в нижний угол ворот. Мяч оказался бы в сетке, но Войцех Щенсный сделал отличный сейв.

9' - Опасно! Криштиану Роналду (Ювентус) отправляет отличный заброс со штрафного. Мяч шел в верхний угол, но Ян Облак легко справился. Главный арбитр указал на угловой флажок, Ювентус подаст его.

8' - Желтая! Наказан Диего Коста (Атлетико). Он пропустит матч-ответ.

8' - Штрафной удар, хорошая точка для удара. Криштиану Роналду (Ювентус) сфокусирован на мяче. Не один гол был забит с такой дистанции. Посмотрим, что будет сейчас.

5' - Гризманн делает прорыв - но пас на Косту был не точен. Щенсны легко забирает мяч в руки.

3' - Атлетико Мадрид атакует. Дигео Коста заработал угловой удар.

22:00 Матч начался

Составы

«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Хименес, Годин, Ф. Луис, Сауль, Томас, Родри, Коке, Коста, Гризманн.

«Ювентус»: Щенсны, Де Шильо, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Бентанкур, Пьянич, Матюиди, Дибала, Манджукич, Роналду.

Для Криштиану Роналду это будет первый матч в Мадриде с тех пор, как он перешел из «Реала», за который выступал в 2009—2018 гг., в «Ювентус». Примечательно, что, выступая в Испании, португалец любил забивать в ворота «Атлетико» — всего он наколотил 22 мяча в ворота «матрасников». Чаще от результативных ударов Криштиану страдали лишь «Севилья» (27) «Хетафе» (23).

Букмекеры

Букмекеры о матче "Атлетико" – "Ювентус". Несмотря на гостевой статус, фаворит этого матча – туринский клуб. Котировки на его победу – 2.70, на ничью – 3.00, на выигрыш "Атлетико" – 2.90. Соответственно, "Юве" дают больше шансов и на выход в 1/4 финала ЛЧ. Коэффициент на это событие равен 1.45, тогда как проход "матрасников" в следующий раунд – 2.60. При этом, по ожиданиям букмекеров, более вероятно, что в первой игре этих команд забьет Роналду (2.20), чем лидер "Атлетико" Гризманн (2.60).

Слова перед матчем

Диего Симеоне, главный тренер «Атлетико»: «У меня огромное желание сразиться с таким противником, как „Ювентус“. „Атлетико“ — один из главных протагонистов этого турнира, а гордость — отличный мотиватор. Сейчас преимущества нет ни у кого. Все начинается с шансов 50 на 50. У меня запредельный настрой. Это Лига чемпионов, великолепный турнир, в котором нас ждет встреча с такой большой командой, как „Ювентус“. Такие матчи помогают нам расти. Мы гордимся, что выступаем в этом турнире. Нас ждет очень мощный соперник. Топ-клуб, чей тренер руководит командой уже давно. У „Юве“ достаточно исполнителей, играющих на самом высоком уровне. Надеюсь, мы сможем пустить игру в нужное нам русле».

Массимилиано Аллегри, главный тренер «Ювентуса»: «Нас ждет важный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. За последние четыре года мы провели множество подобных матчей высокого уровня, и завтра нас ждет еще один. „Атлетико“ хорошо организован и силен в обороне. Наша команда растет физически, психологически и технически. Нужно продолжать двигаться вперед, наступает самая важная стадия сезона. Завтра мы должны быть сосредоточенными и помнить, что нам противостоит компактная команда, чьей сильной стороной являются „стандарты“. В последние годы наш соперник очень хорошо выступает в еврокубках. Сейчас я бы не согласился на ничью. Сказал парням, что завтра нужно забивать голы».