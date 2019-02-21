Динамо - Олимпиакос: последние новости перед игрой

Новости спорта: Киевляне сегодня сыграют в белом.

Сегодня, 21 февраля, в 22:00 в Киеве состоится ответный матч первого раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА, в котором «Динамо» после ничьи в Греции (2:2) примет пирейский «Олимпиакос».

Утром в день игры в конференц-зале «Олимпийского» состоялось традиционное совещание клубов по организационным вопросам. Среди других вопросов был утвержден в форме какого цвета проведут игру соперника.

Динамовцы сыграют в своей домашней белой форме (голкипер - в зеленом), а гости проведут матч в выездной темно-синей форме (вратарь - в желтом).

Отметим также, что перед началом игры с (21:00 до 22:00) станцию метро «Олимпийская» будет закрыто на вход и выход. «Дворец Спорта» на выход, и станцию «Площадь Льва Толстого» на вход. В это время поезда будут следовать мимо станции «Олимпийская» без остановки.