Одноклубник Ракицкого - лучший игрок недели Лиги Европы

Новости спорта: УЕФА определился, кому вручить звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

Нападающий Зенита Сердар Азмун стал лучшим футболистом недели в Лиге Европы, сообщает официальный сайт УЕФА.

Иранский нападающий помог Зениту пройти Фенербахче, приняв участие во всех трех голах команды. Азмун дважды отличился и отдал результативную передачу, а российская команда победила со счетом 3:1, что позволило питерцам продолжить свой путь в евротурнире.

В лидерской гонке Азмун оставил позади форварда Зальцбурга Даку Петсона, хавбека Севильи Пабло Сарабию и 18-летнего нападающего Челси Каллума Хадсона-Одоя.