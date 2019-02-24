Поздний гол Джеко принес победу Роме над Фрозиноне (Видео)

Гол Эдина Джеко на 95-й минуте игры принес Роме победу и три очка в копилку турнирной таблицы чемпионата Италии.
Фрозиноне - Рома 2:3
Голы: Чиано, 5, Пинамонти, 80 — Джеко, 30, 90+5, Пеллегрини, 31
Фрозиноне: Спортьелло, Саламон, Капуано, Гольданига, Дзампано, Кассата, Бегетто (Молинаро, 60), Чибса (Тротта, 76), Вивиани, Чиано, Чиофани (Пинамонти, 67).
Рома: Ольсен, Манолас (Фасио, 77), Маркано, Сантон, Коларов, Пеллегрини, де Росси, Перотти, Нзонзи (Дзаньоло, 65), Эль-Шаарави, Джеко.
Предупреждения: Эль-Шаарави, Джеко, Гольданига, Кассата.