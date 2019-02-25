Шевченко не станет "повторяться по 10 раз" о будущем Ракицкого в сборной

Новости спорта: Легенда украинского футбола и тренер сборной Андрей Шевченко вскоре объявит о своем решении по Ракицкому.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, когда огласит о решении вызывать ли защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого в национальную команду.

«Все, что касается комментариев по игрокам, я их дам в конце февраля или в начале марта. Сегодня я смотрю, просматриваю. По любому игроку сделаю заявление в начале марта.

Нет, я для себя уже решение принял. Но чтобы не повторяться по 10 раз, я оглашу его в марте».

Напомним, Ракицкий перешел в «Зенит» в зимнее трансферное окно, его будущее в сборной Украины под угрозой.