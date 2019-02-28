Фулхэм назначил Паркера главным тренером: Раньери проработал 3,5 месяца

Новости спорта: Руководство Фулхема приняло решение об смене уже второго главного тренера за сезон.

Клаудио Раньери уволен с поста главного тренера Фулхэма, сообщил официальный сайт лондонской команды.

67-летний специалист проработал в клубе три с половиной месяца, сменив на посту Славишу Йокановича.

Fulham Football Club Chairman Shahid Khan today named Scott Parker as Caretaker Manager, replacing Claudio Ranieri. https://t.co/cxx8utJdUy pic.twitter.com/3sikRtiH3I — Fulham Football Club (@FulhamFC) 28 февраля 2019 г.

Исполнять обязанности главного тренера будет Скотт Паркер – экс-полузащитник "дачников".

Под руководством Раньери Фулхэм провел 16 матчей в чемпионате Англии и набрал 12 очков.

Следующий матч Фулхэм проведет против Челси 3 марта в 16:05 по киевскому времени.