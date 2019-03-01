Супряга не сыграл за Динамо U-21 - у него проблемы со здоровьем

В пятницу «Динамо» U-21 разгромило «Десну» 8:0, а многие обратили внимание на отсутствие перспективного форварда Владислава Супряги.
Тренер Юрий Мороз пояснил это проблемами со здоровьем.
- Конечно, счет на табло отражает сегодняшние действия футболистов на поле, особенно усилили игру замены. Вышли молодые ребята, улучшили игру в атаке и добились такой хорошей, уверенной победы.
- Как можете прокомментировать игру молодых футболистов, в частности, именинника Надольского и автора дубля Ваната?
- Растет хорошая смена, ребята стараются, добавляют, меня, как тренера, радует их конкурентоспособность. Хорошо, что прекрасно работает и клубная академия, и юношеская команда, и молодежная. Это только плюс для основной команды. Качество игроков во всех динамовских коллективах высокое.
- С чем связано отсутствие Супряги в заявке?
- У него есть определенные проблемы со здоровьем, и мы решили его поберечь.