Супряга не сыграл за Динамо U-21 - у него проблемы со здоровьем

Новости спорта: Тренер Динамо Юрий Мороз после победного матча против Десны пояснил отсутствие Владислава Супряги.

В пятницу «Динамо» U-21 разгромило «Десну» 8:0, а многие обратили внимание на отсутствие перспективного форварда Владислава Супряги.

Тренер Юрий Мороз пояснил это проблемами со здоровьем.

- Конечно, счет на табло отражает сегодняшние действия футболистов на поле, особенно усилили игру замены. Вышли молодые ребята, улучшили игру в атаке и добились такой хорошей, уверенной победы.

- Как можете прокомментировать игру молодых футболистов, в частности, именинника Надольского и автора дубля Ваната?

- Растет хорошая смена, ребята стараются, добавляют, меня, как тренера, радует их конкурентоспособность. Хорошо, что прекрасно работает и клубная академия, и юношеская команда, и молодежная. Это только плюс для основной команды. Качество игроков во всех динамовских коллективах высокое.

- С чем связано отсутствие Супряги в заявке?

- У него есть определенные проблемы со здоровьем, и мы решили его поберечь.