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Понедельник, 04.03.2019

Дерлис принес очередную победу Сантосу (Видео)

Вингер Динамо Дерлис Гонсалес, который на правах аренды выступает за Сантос, помог своей команде обыграть Оэсте (3:2) в лиге Паулиста На 62-й минуте Дерлис сумел в штрафной площади соперника точно замкнуть передачу партнера, забив второй мяч своей команды. Ранее сообщалось, что руководство Сантоса довольно игрой парагвайца и намерено выкупить его, оставив Буэно в Динамо. В этом году Гонсалес сыграл за свой клуб в 11 матчах, забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи.
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ФК Сантос, Футбол, Новости футбола, Дерлис Гонсалес.
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