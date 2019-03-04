Дерлис принес очередную победу Сантосу (Видео)

Вингер Динамо Дерлис Гонсалес, который на правах аренды выступает за Сантос, помог своей команде обыграть Оэсте (3:2) в лиге Паулиста На 62-й минуте Дерлис сумел в штрафной площади соперника точно замкнуть передачу партнера, забив второй мяч своей команды. Ранее сообщалось, что руководство Сантоса довольно игрой парагвайца и намерено выкупить его, оставив Буэно в Динамо. В этом году Гонсалес сыграл за свой клуб в 11 матчах, забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи.