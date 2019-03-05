Легендарный Пеле рассказал, за кого болеет в АПЛ

Новости спорта: Легендарный Пеле хочет, чтобы Ливерпуль завоевал золотые медали АПЛ.

Легендарный бразильский форвард Пеле заявил, что до сих пор верит в победу Ливерпуля в текущем розыгрыше чемпионата Англии.

"Я с самого начала поддерживал один клуб в борьбе за чемпионство в АПЛ. Этот клуб - Ливерпуль. Я до сих пор верю, что эта команда сможет завоевать золотые медали", - цитирует Пеле Squawka.

Напомним, подопечные Юргена Клоппа после 29 туров набрали 70 очков. Они занимают второе место, отставая от лидирующего Манчестер Сити на один балл.

Ранее экс-футболист сборной Англии посоветовал Ливерпулю вылететь из Лиги чемпионов ради борьбы за титул чемпиона Англии.