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Легендарный Пеле рассказал, за кого болеет в АПЛ

Легендарный Пеле рассказал, за кого болеет в АПЛ
08:44 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Легендарный Пеле хочет, чтобы Ливерпуль завоевал золотые медали АПЛ.

Легендарный бразильский форвард Пеле заявил, что до сих пор верит в победу Ливерпуля в текущем розыгрыше чемпионата Англии.

"Я с самого начала поддерживал один клуб в борьбе за чемпионство в АПЛ. Этот клуб - Ливерпуль. Я до сих пор верю, что эта команда сможет завоевать золотые медали", - цитирует Пеле Squawka.

Напомним, подопечные Юргена Клоппа после 29 туров набрали 70 очков. Они занимают второе место, отставая от лидирующего Манчестер Сити на один балл.

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Ранее экс-футболист сборной Англии посоветовал Ливерпулю вылететь из Лиги чемпионов ради борьбы за титул чемпиона Англии.

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ФК Манчестер Сити, ФК Ливерпуль, Пеле, Футбол, АПЛ, Новости футбола.
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