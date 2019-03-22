Хорватия вырвала победу у Азербайджана в матче отбора на Евро-2020 (Видео)

Сборная Хорватии вырвала победу у сборной Азербайджана.
Евро-2020, квалификация
1-й тур, группа E
Хорватия - Азербайджан – 2:1
Голы: Баришич, 44, Крамарич, 79 – Шейдаев, 19
Сборной Хорватии пришлось помучиться против Азербайджана. Гости действовали на контратаках и именно так открыли счет, Шейдаеву удался невероятный по траектории удар. Однако вице-чемпионы мира подтвердили свой класс, Баришич перед перерывом счет сравнял, а в конце матча Крамарич красивым ударом в дальний угол принес победу балканцев.