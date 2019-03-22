Хорватия вырвала победу у Азербайджана в матче отбора на Евро-2020 (Видео)

Новости спорта: Смотреть видео обзор матча первого тура группового раунда отбора на чемпионат Европы-2020 Хорватия - Азербайджан.

Сборная Хорватии вырвала победу у сборной Азербайджана.

Евро-2020, квалификация

1-й тур, группа E

Хорватия - Азербайджан – 2:1

Голы: Баришич, 44, Крамарич, 79 – Шейдаев, 19

Сборной Хорватии пришлось помучиться против Азербайджана. Гости действовали на контратаках и именно так открыли счет, Шейдаеву удался невероятный по траектории удар. Однако вице-чемпионы мира подтвердили свой класс, Баришич перед перерывом счет сравнял, а в конце матча Крамарич красивым ударом в дальний угол принес победу балканцев.