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Шевчук: Зинченко станет капитаном сборной Украины

Шевчук: Зинченко станет капитаном сборной Украины
19:54 Вс, 24 Март 2019 Телеграф football.ua Фото: ФФУ

Новости спорта: Вячеслав Шевчук прокомментировал прогресс в игре Александра Зинченко.

Главный тренер Олимпика Вячеслав Шевчук в интервью для Football.ua рассказал о прогрессе Александра Зинченко в Манчестер Сити.

- Зинченко в ближайшее время — это капитан сборной Украины. Он — лидер на поле, он — профессионал, он — сильный духом человек. Он — игрок стартового состава, который показывает очень зрелую игру. Он — харизматичен. Это очень важно.

- Если бы Зинченко остался в Шахтере, был ли он тем футболистом, что сейчас? Шахтер не тормозит прогресс молодых футболистов?

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- Я думаю, что тормозит. На атакующие позиции в Шахтере приходят бразильцы. Приходят футболисты, которые одни из самых одаренных в Бразилии. Еще и за большие деньги. Из украинских игроков лишь Коваленко может конкурировать с ними. И то был период, когда ему было очень сложно. Из-за этого Борячуку, Зубкову, Игнатенко сложно конкурировать, и они играют в Мариуполе. Хотя, это лучшие молодые футболисты Украины. Ну и есть еще Матвиенко, о нем не надо забывать. Николаю тоже удалось пробиться в основной состав.

А Зинченко — пример для многих. Он своим отношением к делу, своим характером показывает, что достоин быть в Манчестер Сити, в топ-клубе. Остался бы Саша в Шахтере, ему было бы сложно так прогрессировать. Он молодец, что гнет свою линию, работает и работает.

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