Черногория - Англия: обзор матча отбора на Евро-2020 (Видео)

Новости спорта: Подопечные Гарета Саутгейта нанесли разгромное поражение национальной команде Черногории.

Сборная Англии одержала более чем уверенную победу над Черногорией во втором туре группового этапа отбора на Евро-2020.

Смотрите видео голов и обзор этого матча:

Черногория — Англия 1:5

Голы: Вешович, 18 — Кин, 30, Баркли, 39, 59, Кейн, 71, Стерлинг, 81.

Черногория: Петкович, Марушич, Савич, Стойкович, Вешович (Больевич, 70), Вукчевич, Иванич, Томашевич, Симич (Йовович, 74), Мугоша, Бечирай (Янкович, 61).

Англия: Пикфорд, Уокер, Роуз, Кин, Райс, Хадсон-Одои, Баркли (Уорд-Проуз, 82), Стерлинг, Алли (Хендерсон, 64), Магуайр, Кейн (Уилсон, 83).