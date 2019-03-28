Экс-напарник Шевченко вернулся в Бразилию

Новости спорта: Нападающий Алешандре Пато вернулся в бразильский Сан-Паулу.

Бывший нападающий Милана и сборной Бразилии Алешандре Пато продолжит карьеру в бразильском Сан-Паулу.

Официальный сайт клуба сообщает, что 29-летний игрок подписал контракт сроком до 2022 года. Ранее он уже выступал за Сан-Паулу на правах аренды в 2014-15 годах.

Последние более двух лет Пато провел в китайском клубе Тяньцзинь Цюаньцзянь. Несколько дней назад стало известно, что игрок и клуб расторгли действующее соглашение.

В прошлом сезоне Пато отметился 15 голами в 23 матчах китайской Суперлиги.