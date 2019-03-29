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Шевчук: Луческу не позволял расслабляться футболистам

Шевчук: Луческу не позволял расслабляться футболистам
03:58 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Олимпик

Новости спорта: Экс-игрок "Шахтера", а ныне главный тренер Олимпика Вячеслав Шевчук рассказал о своей работе с Мирчей Луческу.

Бывший защитник "Шахтера" Вячеслав Шевчук, который сейчас занимает пост наставника донецкого "Олимпика", поделился мнением об экс-тренере "горняков" Мирче Луческу.

"Луческу — большой профессионал, он был мотивирован на работу каждый день. Он постоянно оказывал большое давление на игроков. Часто футболисты расслабляются и снижают к себе требования. Он этого не позволял. А по поводу его ошибок... Не знаю, мне сложно ответить на этот вопрос", — рассказал Шевчук.

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Луческу возглавлял "Шахтер" с 2004-го по 2016-й годы.

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ФК Шахтер, ФК Олимпик, Вячеслав Шевчук, Футбол, Новости футбола.
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