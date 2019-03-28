Ворскла нашла замену Сачко

Новости спорта: Экс-динамовец Виталий Косовский назначен исполняющим обязанности главного тренера полтавского футбольного клуба "Ворскла".

Сегодня, 28 марта, Виталий Косовский был представлен команде. Об этом сообщил президент “Ворсклы” Роман Черняк в комментарии пресс-службе ФК “Ворскла”.

“Принято решение в ближайшее время назначить исполняющим обязанности главного тренера “Ворсклы” Виталия Косовского. Сегодня мы его представили команде. Футбольная общественность знает его как игрока киевского “Динамо”. Надеемся, его опыт, знания и жизненная мудрость позволит нам перезагрузиться и по новому подойти к тренировочному процессу, по новому посмотреть на состояние команды и на отношение к футболу”, - отметил Черняк.

Как сообщалось ранее, Василий Сачко покинул пост главного тренера полтавского футбольного клуба “Ворскла”. Соответствующее решение было принято 27 марта после встречи специалиста с руководством клуба.