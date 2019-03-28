Скачать
Четверг, 28.03.2019
Швед признан лучшим игроком февраля и марта в УПЛ
Швед признан лучшим игроком февраля и марта в УПЛ
Усик переходит в супертяжелый вес и будет драться с Такамом
Усик переходит в супертяжелый вес и будет драться с Такамом
Ломаченко хочет провести большой бой с Дэвисом
Ломаченко хочет провести большой бой с Дэвисом
Определен лучший гол в истории Барселоны (Видео)
Определен лучший гол в истории Барселоны (Видео)

Ворскла нашла замену Сачко

Ворскла нашла замену Сачко
18:06 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Ворскла

Новости спорта: Экс-динамовец Виталий Косовский назначен исполняющим обязанности главного тренера полтавского футбольного клуба "Ворскла".

Сегодня, 28 марта, Виталий Косовский был представлен команде. Об этом сообщил президент “Ворсклы” Роман Черняк в комментарии пресс-службе ФК “Ворскла”.

“Принято решение в ближайшее время назначить исполняющим обязанности главного тренера “Ворсклы” Виталия Косовского. Сегодня мы его представили команде. Футбольная общественность знает его как игрока киевского “Динамо”. Надеемся, его опыт, знания и жизненная мудрость позволит нам перезагрузиться и по новому подойти к тренировочному процессу, по новому посмотреть на состояние команды и на отношение к футболу”, - отметил Черняк.

Сачко: Полтаву буду помнить всегда

Как сообщалось ранее, Василий Сачко покинул пост главного тренера полтавского футбольного клуба “Ворскла”. Соответствующее решение было принято 27 марта после встречи специалиста с руководством клуба.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Ворскла, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Роман Черняк, Виталий Косовский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Владимир Сидоренко: У Гвоздика есть "плюха"
02 Официально: Усик отказался от чемпионского пояса WBA
03 УЕФА открыл дело против сборной Украины по поводу Мораеса
04 Чемпион Украины по кикбоксингу погиб в ДТП
05 Хирн: У Джошуа будет бой с Усиком
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь