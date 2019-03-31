Сульшеру нужен защитник Кристал Пэлас

Новости спорта: Манчестер Юнайтед связался с Кристал Пэлас по поводу трансфера Аарона Ван-Биссака

Защитник английского Кристал Пэлас Аарон Ван-Биссака может летом подписать контракт с Манчестер Юнайтед.

"21-летний Ван-Биссака, который последний год стабильно и на высоком уровне играет в Премьер-Лиге, удовлетворяет Юнайтед по всем критериям. Укрепление правого фланга обороны является одним из приоритетов для главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера на летнее трансферное окно", - сообщает Daily Mail.

В текущем сезоне Ван-Биссака провел за Пэлас 33 мяча и отдал 3 голевых передачи.

Напомним, ранее сообщалось, что МЮ планирует приобрести нападающего Боруссии Д.