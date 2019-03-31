Выборы Президента 2019
Скачать
Воскресенье, 31.03.2019
Гвоздик на отказе Нгумбу защитил чемпионский титул WBС
Гвоздик на отказе Нгумбу защитил чемпионский титул WBС
Гвоздик - Нгумбу. Видео боя
Гвоздик - Нгумбу. Видео боя
Мейвезер готов вернуться на ринг: названы потенциальные соперники
Мейвезер готов вернуться на ринг: названы потенциальные соперники
UFC on ESPN 2: Гэтжи нокаутировал Барбозу и другие результаты
UFC on ESPN 2: Гэтжи нокаутировал Барбозу и другие результаты

Сульшеру нужен защитник Кристал Пэлас

Сульшеру нужен защитник Кристал Пэлас
13:02 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Манчестер Юнайтед связался с Кристал Пэлас по поводу трансфера Аарона Ван-Биссака

Защитник английского Кристал Пэлас Аарон Ван-Биссака может летом подписать контракт с Манчестер Юнайтед.

"21-летний Ван-Биссака, который последний год стабильно и на высоком уровне играет в Премьер-Лиге, удовлетворяет Юнайтед по всем критериям. Укрепление правого фланга обороны является одним из приоритетов для главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера на летнее трансферное окно", - сообщает Daily Mail.

Почеттино похвалил Ливерпуль за трансфер Ван Дейка

В текущем сезоне Ван-Биссака провел за Пэлас 33 мяча и отдал 3 голевых передачи.

Напомним, ранее сообщалось, что МЮ планирует приобрести нападающего Боруссии Д.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Новости футбола, Аарон Ван-Биссака.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гвоздик - Нгумбу: события боя
02 Гвоздик на отказе Нгумбу защитил чемпионский титул WBС
03 Где и когда смотреть бой Гвоздик - Нгумбу
04 Кролла назвал главные "козыри" Ломаченко
05 Определилась победительница турнира WTA в Майами
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь