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Мойзе Кин рассказал о своих целях в Ювентусе

Мойзе Кин рассказал о своих целях в Ювентусе
14:12 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Молодой талант принес победу "Старой синьоре"

Нападающий "Ювентуса" и сборной Италии Мойзе Кин признался, что хотел бы достичь уровня форвардов Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

"Очень рад очередному достижению. Я готов побить ещё несколько рекордов. Тяжелая работа — единственное, что может помочь мне доказать, на что я способен.

Конечно, я не Криштиану Роналду и не Лионель Месси, но я надеюсь достичь уровня этих футболистов, если буду работать достаточно усердно", — приводит слова Мойзе Кина Sky Sport Italia.

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Напомним, итальянский форвард отметился голом в матче 29-го тура итальянской Серии А с "Эмполи" и тем самым принёс своей команде победу.

В текущем сезоне Кин отметился 3-я голами в пяти матчах Чемпионата Италии, а также забил по голу в своих первых двух матчах за национальную сборную Италии.

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ФК Ювентус, Серия А, Футбол, Новости футбола, Мойзе Кин.
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