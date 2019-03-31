Мойзе Кин рассказал о своих целях в Ювентусе

Новости спорта: Молодой талант принес победу "Старой синьоре"

Нападающий "Ювентуса" и сборной Италии Мойзе Кин признался, что хотел бы достичь уровня форвардов Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

"Очень рад очередному достижению. Я готов побить ещё несколько рекордов. Тяжелая работа — единственное, что может помочь мне доказать, на что я способен.

Конечно, я не Криштиану Роналду и не Лионель Месси, но я надеюсь достичь уровня этих футболистов, если буду работать достаточно усердно", — приводит слова Мойзе Кина Sky Sport Italia.

Напомним, итальянский форвард отметился голом в матче 29-го тура итальянской Серии А с "Эмполи" и тем самым принёс своей команде победу.

В текущем сезоне Кин отметился 3-я голами в пяти матчах Чемпионата Италии, а также забил по голу в своих первых двух матчах за национальную сборную Италии.