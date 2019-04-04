Стерлинг купил 550 билетов на футбол для учеников своей бывшей школы

Новости спорта: Манчестер Сити сыграет против Брайтона 6 апреля.

Нападающий Манчестер Сити Рахим Стрелинг оплатил 550 билетов на полуфинал Кубка Англии для учеников школы, в которой он учился, сообщает Daily Mail. Также им будет предоставлен транспорт.

Стерлинг перебрался в Англию из Ямайки в пятилетнем возрасте. Его школа сейчас носит название Ark Elvin Academy.

Примерно 92 процентов учащихся в этой школе принадлежат к этническим меньшинствам, 36 процентов учеников получают бесплатное питание. В школе говорят более чем на 50 языках.

Напомним, в 1/2 финала Кубка Сити сыграет против Брайтона 6 апреля.