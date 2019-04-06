Шевчук: Кубок для Динамо - один из шансов не провалить сезон

Новости спорта: Наставник Олимпика Вячеслав Шевчук поделился ожиданиями от поединка.

Главный тренер донецкого Олимпика Вячеслав Шевчук высказался касательно грядущего поединка между Шахтером и киевским Динамо.

"Сейчас Шахтер в лучшем положении, в чемпионате у них большой отрыв от конкурентов. Поэтому для Динамо выиграть Кубок страны, обыграть Шахтер – это один из шансов, чтобы не получился провальный сезон.

В любом случае, сейчас, после длительной паузы, важно кто в каком состоянии вернулся с матчей за сборную. Кто будет лучше подготовлен к матчу, тот, наверное, и выиграет этот поединок", - подметил экс-футболист.