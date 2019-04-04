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Соль: Цыганков пригодился бы Реалу

Соль: Цыганков пригодился бы Реалу
20:19 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Испанец Фран Соль комплиментарном стиле высказался касательно своих одноклубников.

Испанский форвард киевского Динамо Фран Соль, который является воспитанником мадридского Реала, рассказал, что думает об украинских одноклубниках Николае Шапаренко и Викторе Цыганкове.

"Можно ли сравнить молодежь Динамо с молодежью мадридского Реала? Шапаренко напоминает мне Асенсио. У него много энергии, он хорошо двигается на поле, очень хочет играть.

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У немногих клубов есть такой игрок, как Цыганков. Он отлично бьет левой ногой. В Реале такой бы пригодился", - рассказал 27-летний нападающий в Зе Интервьювер.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Фран Соль.
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