Лидер Тоттенхэма выбыл до конца сезона

Новости спорта: Нападающий Тоттенхэма травмировался в матче с Манчестер Сити.

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино высказался о травме, которую получил форвард команды Гарри Кейн.

По словам наставника команды, Кейн пропустит остаток сезона.

"По Гарри новости плохие. Он подвернул лодыжку, ту же лодыжку, которая беспокоила его ранее. Надеюсь, что это не та же травма, но очень на это похоже.

Очень-очень обидно. Нам будет очень сложно, нам будет не хватать Харри - вероятно, до конца сезона", - приводит слова Почеттино BBC.

Отметим, что ответная игра между Тоттенхэмом и Манчестер Сити состоится 17 апреля в Манчестере.