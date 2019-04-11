Фонсека может стать тренером Ромы в следующем сезоне

Новости спорта: Помимо Паулу в Рим может переехать нынешний наставник Монако.

Владельцы Ромы контактируют со спортивным директором французского Лилля Луисом Кампосом касательно того, чтобы он переехал в стан "волков" на такую же должность, утверждает asromalive.

Одна из обязанностей Луиса будет трансферная компания и кадровая политика в клубе, а одним из главных претендентов на пост главного тренера римской команды в следующем сезоне является нынешний рулевой донецкого Шахтера Паулу Фонсека.

Однако португалец не единственный кандидат. На роль наставника также рассматривают Леонарду Жардима из Монако и экс-тренер Манчестер Юнайтеда Жозе Моуринью, однако с последнем, вероятно, прийти к соглашению будет достаточно сложно.

Ранее сообщалось, что катарский фонд Qatar Sports Investments, который является владельцем ПСЖ, может приобрести Рому.