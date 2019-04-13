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Фанаты Палмейраса забросали камнями автобус футбольной команды (Видео)

Фанаты Палмейраса забросали камнями автобус футбольной команды (Видео)
06:07 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Болельщики атаковали автобус собственной команды.

Фанаты бразильского Палмейраса забросали автобус собственной команды камнями и бутылками, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в среду накануне матча Кубка Либертадорес против колумбийского Хуниор. В результате нападения несколько стекол автобуса были выбиты.

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Причина такого поведения фанатов не называется, но вероятно, это связано с поражением Палмейраса в полуфинале штата Паулиста от Сан-Паулу (0:0, пенальти - 4:5).

Добавим, что после атаки своих фанатов Палмейрас выиграл у Хуниора со счетом 3:0.

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Футбол, Видео, ФК Палмейрас, Новости футбола.
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