Фанаты Палмейраса забросали камнями автобус футбольной команды (Видео)

Новости спорта: Болельщики атаковали автобус собственной команды.

Фанаты бразильского Палмейраса забросали автобус собственной команды камнями и бутылками, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в среду накануне матча Кубка Либертадорес против колумбийского Хуниор. В результате нападения несколько стекол автобуса были выбиты.

Причина такого поведения фанатов не называется, но вероятно, это связано с поражением Палмейраса в полуфинале штата Паулиста от Сан-Паулу (0:0, пенальти - 4:5).

Добавим, что после атаки своих фанатов Палмейрас выиграл у Хуниора со счетом 3:0.