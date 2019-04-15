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Официально: Виктор Санчес дель Амо возглавил Малагу

Официально: Виктор Санчес дель Амо возглавил Малагу
20:08 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Специалист сменил на посту наставника команды Хуана Муньиса.

43-летний испанский специалист Виктор Санчес дель Амо назначен новым главным тренером «Малаги».

В воскресенье, 14-го апреля, «Малага» отправила в отставку Хуана Муньиса.

Ранее Виктор Санчес дель Амо работал ассистентом тренера в «Хетафе», «Севилье» и «Олимпиакосе». Тренировал «Депортиво» и «Олимпиакос». Последним клубом Виктора был «Бетис», с которым он работал с 2016-го по 2017-й годы.

Цвета «Малаги» защищает 33-летний украинский форвард Евгений Селезнев.

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После 34-х сыгранных туров «Малага» занимает 6-е место в Сегунде, имея в активе 55 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 34-26.

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ФК Малага, Ла Лига, Примера, Виктор Санчес дель Амо.
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