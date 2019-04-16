Балотелли признан лучшим футболистом Лиги 1 в марте

Новости спорта: Итальянский форвард Марселя провел потрясающий месяц в Лиге 1.

Итальянский форвард «Марселя» Марио Балотелли признан лучшим игроком французской Лиги 1 по итогам марта.

Балотелли занял первое место по итогам голосования, набрав 45% голосов. В борьбе за эту награду итальянец опередил Килиана Мбаппе из ПСЖ (35%) и Муссу Дембеле из «Лиона» (20%).

В марте Балотелли забил четыре мяча в четырех поединках. Всего в нынешнем сезоне он провел за марсельцев 11 матчей в Лиге 1, в которых забил семь мячей и сделал один ассист.

Ранее сообщалось, что Балотелли грозит дисквалификация за перелом носа сопернику.