Барселона - Манчестер Юнайтед: где и когда смотреть ответный матч

Новости спорта: Сегодня манкунианцы попытаются совершить очередное чудо. обыграв на выезде Барселону.

16 апреля в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов сыграют испанская "Барселона" и английский "Манчестер Юнайтед". Встреча пройдет в Барселоне на стадионе "Камп Ноу".

Прямая трансляция матча "Барселона" - "Манчестер Юнайтед" запланирована на телеканале "Футбол 1". Начало матча в 22:00.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение каталонскому клубу. На победу "Барселоны" дается коэффициент 1,36. Ничья оценивается коэффициентом - 4,75. На успех "Манчестер Юнайтед" можно поставить с коэффициентом 8,00.

Напомним, что в первом матче "Барселона" обыграла "Манчестер Юнайтед" на выезде со счетом 1:0.