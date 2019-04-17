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Среда, 17.04.2019
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Ингулец сенсационно обыграл Зарю и сыграет в финале Кубка Украины

Ингулец сенсационно обыграл Зарю и сыграет в финале Кубка Украины
17:56 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: В Петрово завершился полуфинальный матч Кубка Украины между Ингульцом и Зарей.

В первом полуфинале Кубка Украины «Ингулец» играет с «Зарей».

На 16-й минуте матча хавбек «Ингульца» Евгений Запорожец открыл счет в матче.

На 39-й минуте Артем Щедрый удвоил преимущество команды из Петрово.

На первой добавленной минуте к первому тайму Юрий Чеберко отыграл один гол.

Во втором тайме луганская Заря атаковала все время. но прийти к успеху так и не удалось. Уже на 96 минуте матча Караваев был близок, чтоб сравнять счет, но мяч пролетел выше ворот.

Ингулец - Заря 2:1

Голы: Запорожец 16, Щедрый 39 - Чеберко 45+1

«Заря»: Филиппе, Михайличенко, Чеберко, Вернидуб, Тымчик, Арвеладзе, Силас, Лунев, Леднев, Караваев, Будковский.

Запасные: Шевченко, Хомченовский, Кабаев, Белый, Громов, Казаков, Чайковский.

«Ингулец»: Сытников, Запорожец, Клименко, Мишуренко, Павлов, Балан, Щедрый, Сичинава, Ковалев, Лупашко, Сынегуб.

Запасные: Шухман, Сула, Поднебенный, Писко, Акименко, Кучеренко, Козак.

Напомним, во втором полуфинале играют Днепр-1 и Шахтер.

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ФК Заря, Кубок Украины, Новости футбола, ФК Ингулец.
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