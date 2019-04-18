Вернидуб вскоре покинет Зарю

Новости спорта: Будущее наставника луганчан решится в ходе разговора с президентом клуба.

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб может покинуть команду до конца текущей недели.

Специалист не появился на послематчевой пресс-конференции после вылета команды из Кубка Украины от Ингульца (1:2), за что ему грозит денежный штраф.

Как сообщает фан-сайт фк Заря, Окончательное решение будет принято после разговора президента Зари Евгения Геллера с Юрием Вернидубом.

Отмечается, что до конца сезона клуб могут возглавить Александр Грицай или Сергей Попов в качестве и.о. главного тренера.

Напомним, Вернидуб возглавляет Зарю с 2011-го года.