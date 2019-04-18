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Экс-футболист Шахтера Бернард рассказал об уровне УПЛ

Экс-футболист Шахтера Бернард рассказал об уровне УПЛ
14:38 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Хавбек английского клуба рассказал о времени, проведенном в Украине.

Бывший футболист донецкого Шахтера Бернард, ныне выступающий за Эвертон и сборную Бразилии рассказал о 5 годах проведенных в стане "горняках", а также поведал, чем УПЛ отличается от АПЛ.

"Я был 5 лет в украинском Шахтере. Уровень чемпионата Англии разительно отличается от того, к чему я привык. Единственными матчами, где действительно были напряженные моменты в УПЛ - это классические поединке с Динамо. Еще, понятное дело, игры в Лиге чемпионов.

Английская Премьер-лига намного интенсивнее, чем украинское первенство. Именно поэтому здесь все матчи тяжелые", - приводит слова Бернарда официальный сайт клуба.

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В нынешнем сезоне на счету 26-летнего хавбека 30 матчей в АПЛ, в которых он отличился 1 голом и 3 ассистами.

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ФК Шахтер, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Бернард.
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