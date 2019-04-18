Кейн показал свою реакцию перед телевизором после матча МС - Тоттенхэм (Видео)

Новости спорта: Гарри Кейн пропускал игру с Манчестер Сити из-за травмы.

Нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн опубликовал в Twitter видео после выхода команды в полуфинал Лиги чемпионов.

"Я люблю этих парней", - написал Кейн под видео со своими эмоциями.

Сам Кейн пропустил игру из-за травмы, полученной в первом матче.

Напоним, Тоттенхэм проиграл Манчестер Сити 3:4, но вышел в полуфинал. Команды выдали сумасшедшее начало поединка , а в концовке матча "победный" гол Ман Сити не засчитал арбитр после просмотра видеоповтора.