Кейн показал свою реакцию перед телевизором после матча МС - Тоттенхэм (Видео)

Нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн опубликовал в Twitter видео после выхода команды в полуфинал Лиги чемпионов.
"Я люблю этих парней", - написал Кейн под видео со своими эмоциями.
Сам Кейн пропустил игру из-за травмы, полученной в первом матче.
Omggg! I love you boys!!!! #COYS #UCL pic.twitter.com/S2Y9e5yY9N
— Harry Kane (@HKane) 17 апреля 2019 г.
Напоним, Тоттенхэм проиграл Манчестер Сити 3:4, но вышел в полуфинал. Команды выдали сумасшедшее начало поединка , а в концовке матча "победный" гол Ман Сити не засчитал арбитр после просмотра видеоповтора.