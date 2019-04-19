Украинский вратарь Коваль пропустил 5 мячей в поединке против Аль-Наср Эр-Рияда

Новости спорта: Украинский страж ворот Максим Коваль отыграл весь матч.

Вратарь киевского Динамо Максим Коваль, который ныне играет за Аль-Фатех на правах аренды, сыграл в поединке 28-го тура национального первенства Саудовской Аравии с Аль-Наср Эр-Рияд, который занимает первую строчку турнирной таблицы.

Украинский голкипер провел на поле все 90 минут и пропустил 5 голов.

Интересно, что в противоположной команде голом отметился бывший игрок Днепра и Зенита Жулиано.

В нынешнем сезоне 26-летний футболист провел 28 игр и пропустил 35 мячей, а также 11 раз сохранил ворота сухими.