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Украинский вратарь Коваль пропустил 5 мячей в поединке против Аль-Наср Эр-Рияда

Украинский вратарь Коваль пропустил 5 мячей в поединке против Аль-Наср Эр-Рияда
20:15 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Украинский страж ворот Максим Коваль отыграл весь матч.

Вратарь киевского Динамо Максим Коваль, который ныне играет за Аль-Фатех на правах аренды, сыграл в поединке 28-го тура национального первенства Саудовской Аравии с Аль-Наср Эр-Рияд, который занимает первую строчку турнирной таблицы.

Украинский голкипер провел на поле все 90 минут и пропустил 5 голов.

Интересно, что в противоположной команде голом отметился бывший игрок Днепра и Зенита Жулиано.

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В нынешнем сезоне 26-летний футболист провел 28 игр и пропустил 35 мячей, а также 11 раз сохранил ворота сухими.

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Максим Коваль, Футбол, Видео, Новости футбола.
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