Зеедорф: Зидану нужно снова сделать Реал голодным

Новости спорта: Кларенс Зеедорф прокомментировал возвращение Зинедина Зидана в Реал.

Наставник сборной Камеруна Кларенс Зеедорф, ранее выступавший в составе "Реала", поделился ожиданиями от работы Зинедина Зидана на посту главного тренера мадридцев.

"Вполне понятно, почему "Реал" решил назначить Зидана. Это новый вызов, новый день. У него хорошая гармония с игроками. Нынешний сезон, который стал для клуба непростым, ещё не окончен. Это время можно использовать, чтобы изменить настрой, создать голод и поставить новые цели. Очевидно, что "Реал" хочет выиграть Лигу чемпионов и стать чемпионом Испании", — приводит слова Зеедорфа Goal.

"Реал", набрав 61 очко, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Сегодня, 21 апреля, "сливочные" на своём поле проведут матч 33-го тура с "Атлетиком" из Бильбао.