Выборы Президента 2019: второй тур
Скачать
Понедельник, 22.04.2019
Беринчик решением судей победил Аракаву
Беринчик решением судей победил Аракаву
Ливерпуль в гостях обыграл Кардифф (Видео)
Ливерпуль в гостях обыграл Кардифф (Видео)
Арсенал неожиданно проиграл Кристал Пэлас (Видео)
Арсенал неожиданно проиграл Кристал Пэлас (Видео)
Кроуфорд - Хан. Видео боя
Кроуфорд - Хан. Видео боя

Зеедорф: Зидану нужно снова сделать Реал голодным

Зеедорф: Зидану нужно снова сделать Реал голодным
04:50 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Кларенс Зеедорф прокомментировал возвращение Зинедина Зидана в Реал.

Наставник сборной Камеруна Кларенс Зеедорф, ранее выступавший в составе "Реала", поделился ожиданиями от работы Зинедина Зидана на посту главного тренера мадридцев.

"Вполне понятно, почему "Реал" решил назначить Зидана. Это новый вызов, новый день. У него хорошая гармония с игроками. Нынешний сезон, который стал для клуба непростым, ещё не окончен. Это время можно использовать, чтобы изменить настрой, создать голод и поставить новые цели. Очевидно, что "Реал" хочет выиграть Лигу чемпионов и стать чемпионом Испании", — приводит слова Зеедорфа Goal.

Новичок Динамо: Надеюсь, при поддержке болельщиков добудем победу над Шахтером

"Реал", набрав 61 очко, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Сегодня, 21 апреля, "сливочные" на своём поле проведут матч 33-го тура с "Атлетиком" из Бильбао. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Реал, Футбол, Зинедин Зидан, Новости футбола, Кларенс Зеедорф.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Я знаю, кто мне нужен": Зидан - о трансферных целях Реала
02 Забавный "сухой лист" в матче женской ЛЧ Лион - Челси (Видео)
03 Макгрегор провел выставочный боксерский бой (Видео)
04 Украинские боксеры завоевали 6 наград на международном турнире в Грузии
05 Реал разгромил Атлетик, Бензема оформил хет-трик
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь