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Золотая бутса 2019: Мбаппе сократил отрыв от Месси

Золотая бутса 2019: Мбаппе сократил отрыв от Месси
12:32 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Представляем вашему вниманию обновленную версию рейтинга гонки за Золотую бутсу.

Аргентинский нападающий Барселоны Лионель Месси находится на вершине рейтинга лучших снайперов чемпионатов Европы-2018/2019 и претендует на свою шестую награду.

Двадцатка лучших бомбардиров Европы этого сезона выглядит следующим образом:

Золотая бутса 2019:

1. Лионель Месси (Барселона): 33 мяча (*2) – 66 очков

2. Килиан Мбаппе (ПСЖ): 30 мячей (*2) – 60 очков

3. Фабио Квальярелла (Сампдория): 22 мяча (*2) – 44 очка

4-7. Карим Бензема (Реал): 21 мяч (*2) – 42 очка

4-7. Роберт Левандовски (Бавария): 21 мяч (*2) – 42 очка

4-7. Кшиштоф Пентек (Дженоа-Милан): 21 мяч (*2) – 42 очка

4-7. Мбайе Диань (Касымпаша): 28 мячей (*1,5) – 42 очков

8. Люк де Йонг (ПСВ): 27 мячей (*1,5) – 40,5 очков

9-10. Дуван Сапата (Аталанта): 20 мячей (*2) – 40 очков

9-10. Луис Суарес (Барселона): 20 мячей (*2) – 40 очков

11-14. Николя Пепе (Лилль): 18 мячей (*2) – 36 очков

11-14. Криштиану Роналду (Ювентус): 19 мячей (*2) – 38 очков

11-14. Серхио Агуэро (Манчестер Сити): 19 мячей (*2) – 38 очков

11-14. Мохамед Салах (Ливерпуль): 19 мячей (*2) – 38 очков

15-18. Кристиан Стуани (Жирона): 18 мячей (*2) – 36 очков

15-18. Роберт Сков (Копенгаген): 24 мяча (*1,5) – 36 очков

15-18. Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал): 18 мячей (*2) – 36 очков

15-18. Садио Мане (Ливерпуль): 18 мячей (*2) – 36 очков

19-24. Эдинсон Кавани (ПСЖ): 17 мячей (*2) – 34 очка

19-24. Гарри Кейн (Тоттенхэм): 17 мячей (*2) – 34 очка

19-24. Лука Йович (Айнтрахт): 17 мячей (*2) – 34 очка

19-24. Аркадиуш Милик (Наполи): 17 мячей (*2) – 34 очка

19-24. Рахим Стерлинг (Ман Сити): 17 мячей (*2) – 34 очка

19-24. Пако Алькасер (Боруссия Д): 17 мячей (*2) – 34 очка

Месси уже выигрывал Золотую бутсу в 2010, 2012, 2013, 2017 и 2018 году. В сезоне-2012/13 он установил абсолютный рекорд трофея, забив 50 голов (100 очков).

Награда Золотая бутса ежегодно вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов. В рейтинге Золотой бутсы сумма забитых мячей футболиста умножается на соответствующий коэффициент чемпионата. Гол, который забивают в топ-5 сильнейших чемпионатов, оценивается в 2 очка.

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Лионель Месси, Футбол, Новости футбола, Фабио Квальярелла, Пако Алькасер, Килиан Мбаппе.
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