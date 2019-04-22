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Появилось детское фото Месси и его будущей жены

Появилось детское фото Месси и его будущей жены
22:09 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта: Двое были парой долгие годы до того, как завели детей, а потом женились.

Издание TNT Sports показало ранее неопубликованное детское фото нападающего Барселоны Лионеля Месси с его будущей женой Антонеллой Рокуццо.

Фотография датирована 1998 годом. Как сообщает Diario La Capital de Mar de Plata, тогда Месси принимал участие в детском футбольном турнире со своей командой Ньюэллс Олд Бойз.

Лео остановился у футболиста Франсиско Лудуэньи и в свободное время сходил на пляж. Там была и семья на тот момент одноклубника Месси Лукаса Скальи, а среди них его двоюродная сестра - Антонела.

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Напомним, Месси и Раккуццо воспитывают троих детей: Тьяго, Матео и Чиро.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Антонелла Рокуццо, Новости футбола.
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