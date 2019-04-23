Официально: Вольфсбург объявил нового главного тренера

Новости спорта: Немецкий «Вольфсбург» объявил имя нового главного тренера.

«Вольфсбург» объявил, что Оливер Гласнер станет новым главным тренером команды. Специалист в настоящее время работает в австрийском ЛАСКе, а немецкий клуб возглавит перед сезоном-2019/20. Как сообщает пресс-служба «Вольфсбурга», нынешний наставник команды Бруно Лаббадиа покинет команду.

На данный момент «Вольфсбург» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Германии, отставая от зоны Лиги Европы на четыре балла.

Гласнер до ЛАСКа также работал в «Ред Булл Зальцбург» и австрийском «Риеде». Ранее в СМИ сообщалось, что бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш ведёт переговоры с «Вольфсбургом».