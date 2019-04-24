Шевчук отправится в клуб Дарио Срны

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15:13 Сегодня Телеграф Бурбас

Новости спорта: Украинский тренер Вячеслав Шевчук намерен набраться опыта за рубежом.

39-летний бывший главный тренер «Олимпика» Вячеслав Шевчук пройдет стажировку в итальянском футбольном клубе «Кальяри».

«Шевчук не планирует в ближайшие месяцы возвращаться к работе. В планах — набраться тренерского опыта за рубежом. Приоритет — стажировка в «Кальяри», — написал украинский журналист Игорь Бурбас в твиттере.

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Шевчук возглавлял «Олимпик» с октября 2018-го по апрель 2019-го года.

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ФК Шахтер, Вячеслав Шевчук, УПЛ, Новости спорта.
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