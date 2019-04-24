Шевчук отправится в клуб Дарио Срны

39-летний бывший главный тренер «Олимпика» Вячеслав Шевчук пройдет стажировку в итальянском футбольном клубе «Кальяри».

«Шевчук не планирует в ближайшие месяцы возвращаться к работе. В планах — набраться тренерского опыта за рубежом. Приоритет — стажировка в «Кальяри», — написал украинский журналист Игорь Бурбас в твиттере.

Навіть якщо виграє геть усі матчі - все одно в кінці сезону Климовський залишить Олімпік, бо не має ліцензії ПРО.

А от його попередник Шевчук не планує в найближчі місяці повертатись до роботи. У планах - набратися тренерського досвіду за кордоном. Пріоритет -стажування у Кальярі