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Четверг, 25.04.2019
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Вида может продолжить карьеру в АПЛ

Вида может продолжить карьеру в АПЛ
12:16 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Защитник Бешикташа Домагой Вида может оказаться на Туманном Альбионе.

По информации Birmingham Mail, "волки" летом планируют усилить линию защиты. Руководство Вулверхэмптона считает защитника Бешикташа Домагоя Виду прекрасным вариантом для усиления.

Более того, английский клуб уже начал переговоры с турецкой стороной и сделал запрос по трансферу экс-игрока Динамо.

Контракт 29-летнего Виды с Бешикташем рассчитан до 2022 года, однако, по информации источника, "орлы" готовы продать Домагоя, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и стабилизировать финансовое положение в клубе.

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Сумма трансфера может составить 15 млн евро. На Виду также претендуют Интер и Рома. Напомним, 29-летний хорват защищал цвета Динамо в 2013-2018 годах.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Бешикташ, Футбол, АПЛ, УПЛ, Домагой Вида, Новости футбола.
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