Вида может продолжить карьеру в АПЛ

По информации Birmingham Mail, "волки" летом планируют усилить линию защиты. Руководство Вулверхэмптона считает защитника Бешикташа Домагоя Виду прекрасным вариантом для усиления.
Более того, английский клуб уже начал переговоры с турецкой стороной и сделал запрос по трансферу экс-игрока Динамо.
Контракт 29-летнего Виды с Бешикташем рассчитан до 2022 года, однако, по информации источника, "орлы" готовы продать Домагоя, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и стабилизировать финансовое положение в клубе.
Сумма трансфера может составить 15 млн евро. На Виду также претендуют Интер и Рома. Напомним, 29-летний хорват защищал цвета Динамо в 2013-2018 годах.