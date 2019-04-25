Назван лучший тренер 25-го тура УПЛ

Новости спорта: Главный тренер Александрии Владимир Шаран признан лучшим наставником очередного тура чемпионата Украины.

В прошедший мид-уик состоялся 25-й тур чемпионата Украины. По его итогам Всеукраинское объединение футбольных тренеров назвало лучшим наставником Владимира Шарана.

Перед матчем против Мариуполя команды разделяли целых 11 баллов, а потому победа в этом противостоянии максимально усложняла для приазовцев борьбу за бронзу, в то время как Александрия делала огромный шаг к итоговому третьему месту.

Команда Шарана вышла вперед в середине первого тайма, тут же пропустила и практически сразу забила второй мяч. До конца встречи счет больше не менялся и Александрия одержала победу.