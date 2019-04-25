Экс-защитник Динамо Вида может перейти в английский клуб

Новости спорта: Защитник Домагой Вида может оказаться на Туманном Альбионе.

Экс-защитник киевского Динамо, ныне выступающий в турецком Бешикташе Домагой Вида входит в список интересов английского Вулверхэмптона. Об этом сообщает издание Birmingham Mail.

"Английский клуб ведет переговоры с турецким клубом и сделал запрос по трансферу защитника Бешикташа. Руководство клуба уверено, что защитник сборной Хорватии Домагой Вида является прекрасным вариантом для усиления", - сообщает издание.

В текущем сезоне Вида провел за Бешикташ 38 матчей, забил 2 гола и получил 2 красные карточки.