Вильярреал обыграл Реал Сосьедад в Ла Лиге (Видео)

Единственный гол в матче забил нападающий Альберто Морено на 85-й минуте встречи.
В следующем туре Вильяреал сыграет против Уэски, а Реал Сосьедад примет Хетафе.
Обзор матча:
Сосьедад — Вильярреал 0:1
Гол: Морено, 85
Сосьедад: Рульи, Навас (Ле Норман, 77), Сальдуа, Элустондо, Муньос (Тео, 74), Пардо (Барренечеа, 72), Сангальи, Ойарсабаль, Мерино, Хуанми, Виллиан Жозе
Вильярреал: Фернандес, Альваро Гонсалес, Кинтилья, Фунес Мори, Марио Гаспар, Иборра, Форнальс, Касорла, Чуквуэзе (Касерес, 82), Бакка (Морено, 46), Токо-Экамби (Педраса, 72)
Предупреждения: Навас, Фунес Мори, Токо-Экамби, Иборра, Ойарсабаль.