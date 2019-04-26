Фенербахче нацелился на защитника Динамо

Стамбульский клуба уже начал предварительные переговоры по этому поводу, сообщает Dynamo.kiev.ua со ссылкой на турецкие СМИ.
"Спортивный директор "Фенербахче" Дамьен Комолли начал предварительные переговоры относительно потенциального трансфера Томаша Кендзеры в турецкий гранд. В стамбульском клубе планируют усилить позицию правого защитника, поскольку недовольны игрой Маурисио Ислы и Хасана Али Калдырыма", - отмечается в сообщении.
Добавим, что контракт Кендзеры с динамовцами Киева действует до лета 2021 года.