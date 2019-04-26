Фенербахче нацелился на защитника Динамо

Новости спорта: Польский футбольный защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера является одной из приоритетных целей турецкого "Фенербахче".

Стамбульский клуба уже начал предварительные переговоры по этому поводу, сообщает Dynamo.kiev.ua со ссылкой на турецкие СМИ.

"Спортивный директор "Фенербахче" Дамьен Комолли начал предварительные переговоры относительно потенциального трансфера Томаша Кендзеры в турецкий гранд. В стамбульском клубе планируют усилить позицию правого защитника, поскольку недовольны игрой Маурисио Ислы и Хасана Али Калдырыма", - отмечается в сообщении.

Добавим, что контракт Кендзеры с динамовцами Киева действует до лета 2021 года.