Скачать
Пятница, 26.04.2019
Химик стал трехкратным чемпионом Украины по баскетболу
Химик стал трехкратным чемпионом Украины по баскетболу
Постол - Мимун: превью боя
Постол - Мимун: превью боя
Названа символическая сборная АПЛ сезона 2018/19
Названа символическая сборная АПЛ сезона 2018/19
Гран-при Баку. Первая практика не состоялась из-за канализационного люка (Видео)
Канализационный люк раздробил днище болида Формулы-1 (Видео)

Фенербахче нацелился на защитника Динамо

Фенербахче нацелился на защитника Динамо
17:43 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Польский футбольный защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера является одной из приоритетных целей турецкого "Фенербахче".

Стамбульский клуба уже начал предварительные переговоры по этому поводу, сообщает Dynamo.kiev.ua со ссылкой на турецкие СМИ.

"Спортивный директор "Фенербахче" Дамьен Комолли начал предварительные переговоры относительно потенциального трансфера Томаша Кендзеры в турецкий гранд. В стамбульском клубе планируют усилить позицию правого защитника, поскольку недовольны игрой Маурисио Ислы и Хасана Али Калдырыма", - отмечается в сообщении.

Шахтер примет Динамо 22 мая

Добавим, что контракт Кендзеры с динамовцами Киева действует до лета 2021 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Фенербахче, Футбол, Новости футбола, Томаш Кендзера.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Австралии забили лучший пенальти в истории футбола (Видео)
02 Теофимо Лопес назвал главное условия для боя с Ломаченко
03 Шахтер примет Динамо 22 мая
04 Кличко о матче Динамо - Шахтер: Под конец 2-го тайма сам хотел выйти на поле
05 Челси выступил с заявлением по поводу отсутствия Азара в команде года АПЛ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь