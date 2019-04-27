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Экс-игрок Динамо отказался выходить на поле в Турции

Экс-игрок Динамо отказался выходить на поле в Турции
09:50 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Юнес Беланда отказался принимать участие в матче 1/2 финала Кубка Турции с Йени Малатьяспор.

Полузащитник Галатасарая Юнес Беланда отказался принимать участие в матче 1/2 финала Кубка Турции с Йени Малатьяспор, сообщает издание Fanatik.

По данным источника, экс-игрок Динамо был включен в стартовый состав команды, но сообщил главному тренеру Фатиху Териму, что не будет играть за несколько мгновений до стартового свистка.

Беланда объяснил это ссылаясь на плохое самочувствие, главный тренер отправил игрока на трибуны.

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Напомним, Беланда играл за киевское Динамо с 2013 по 2017 годы.

Ранее сообщалось, экс-игрок Динамо хочет открыть школу Лобановского в Лондоне.

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ФК Галатасарай, Футбол, Новости футбола, Юнес Беланда.
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