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Погба переходит в мадридский Реал

Погба переходит в мадридский Реал
16:51 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Француз будет получать 12 млн евро в год в "Королевском клубе".

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба близок к переходу в Манчестер Юнайтед в летнее трансферное окно, сообщает издание AS.

По информации источника, хавбек согласовал условия личного контракта с Реалом. Если переход состоится, то француз будет получать в мадридском клубе 12 миллионов евро за сезон после уплаты налогов.

Ранее появилась информация, что полузащитник не считает главного тренера Уле Гуннара Сульшера подходящим тренером для МЮ.

Позже стало известно, что Погба не подал документы на китайскую визу для участия в предсезонном туре с Манчестер Юнайтед.

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Все по теме:

ФК Манчестер Юнайтед, Поль Погба, АПЛ, ФК Реал Мадрид.
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