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РБ Лейпциг обеспечил себе участие в Лиге чемпионов

РБ Лейпциг обеспечил себе участие в Лиге чемпионов
19:36 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: РБ Лейпциг набрал 64 очка и обеспечил себе минимум третье место по итогам нынешнего розыгрыша первенства

«РБ Лейпциг» одержал победу в домашнем матче 31-го тура немецкой Бундеслиги с «Фрайбургом» (2:1), который состоялся сегодня, 27 апреля, на стадионе «Ред Булл-Арена» в Лейпциге.

Таким образом, «РБ Лейпциг» набрал 64 очка и обеспечил себе минимум третье место по итогам нынешнего розыгрыша первенства, что позволит команде выступить на групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Участие в главном еврокубковом турнире станет для «РБ Лейпцига» вторым с момента основания в 2009 году. В сезоне-2016/17, ставшем для клуба первым в Бундеслиге, команда заняла второе место и выступила в Лиге чемпионов в кампании-2017/18, не сумев преодолеть групповой этап. В прошлом сезоне «РБ Лейпциг» финишировал шестым в чемпионате Германии, в связи с чем попал в Лигу Европы.

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УЕФА, Лига Чемпионов, ЛЧ, Новости футбола, РБ Лейпциг.
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