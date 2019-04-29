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Прайс вернется в ринг в андеркарте боя Уайта

Прайс вернется в ринг в андеркарте боя Уайта
13:37 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Соперником британца станет его соотечественник Дэйв Аллен.

Британский супертяжеловес Дэвид Прайс (24-6, 19 КО) свой следующий бой проведет 20 июля против соотечественника Дэйва Аллена (17-4, 14 КО), сообщает промоутерская компания Matchroom Boxing.

Британца станут участниками большого вечера бокса, главным событием которого станет поединок супертяжеловесом Диллиана Уайта (25-1, 18 КО) и Оскара Риваса (26-0, 18 КО).

Для Прайса этот бой будет определяющим во многих смыслах. В случае поражения велика вероятность завершения его карьеры, победа же позволит получить шанс на бои с топ-представителями дивизиона.

Недавно Прайс одержал победу над соотечественником Кашем Али (14-1, 6 КО), отличившегося неспортивным поведением.

Также он претендует на бой против Владимира Кличко, если тот решит возобновить карьеру.

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Бокс, Дэвид Прайс, Новости бокса, Оскар Ривас.
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