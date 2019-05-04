Куртуа станет основным вратарем Реала

Новости спорта: Руководство Реала сообщило Тибо Куртуа, что именно его видит основным вратарем команды.

В следующем сезоне Реал намерен сделать первым номером команды, Тибо Куртуа, о чем и сообщили бельгийцу — уверяет AS.

В нынешнем сезоне лучший вратарь ЧМ-2018 не оправдал всех возложенных на наго надежд, однако именно ему отдавал предпочтение Сантьяго Солари. После прихода Зинедина Зидана больше игровой практики стал получать Кейлор Навас.

Если информация испанского издания верна, то это может стать причиной ухода Наваса, поскольку 32-летний костариканец неоднократно намекал, что не намерен просиживать в резерве остаток своей карьеры.

В случае ухода Наваса вполне возможно, что Реал передумает вновь отправлять Андрея Лунина в аренду и вернет его в команду.