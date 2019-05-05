Джеррард: Футбол в Шотландии оказался хуже, чем я ожидал

"Испытывал разочарование, наблюдая за определёнными матчами: стадионы не всегда заполнены, а мяч часто находится в воздухе. Если честно, футбол в Шотландии оказался хуже, чем я ожидал. У меня смешанные чувства. Не хочу критиковать, но пустые трибуны выглядят не очень хорошо на телеэкранах. Кроме того, мне не нравятся пластиковые поля", — приводит слова Джеррарда Sky Sports.
"Рейнджерс", набрав 72 очка, занимает второе место в турнирной таблице шотландской Премьер-лиги.
Сегодня, 5 мая, команда Джеррарда проведёт матч с "Хайбернианом". Встреча состоится в Глазго на стадионе "Айброкс", начало — в 17:30 по киевскому времени.