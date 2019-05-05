Черноморец одержал волевую победу над Десной

Новости спорта: Одесский «Черноморец» эффектно побеждает в Чернигове.

Футболисты одесского "Черноморца" победили в гостях черниговскую "Десну" (4:2) в поединке 27-го тура чемпионата Украигы среди клубов Премьер-лиги.

Мячи в составе черниговцев забили Артем Фаворов (13-я минута) и Андрей Гитченко (22). У гостей дважды отличился исландский форвард Арни Вильхьяльмссон (18, 86), а также Василий Павлов (90+1) и Николай Мусолитин (90+4).

В параллельном матче "Карпаты" на львовском стадионе "Украина" уступили киевскому "Арсеналу" - 1:2.

Голы: Мартен Онгль (83) - Сергей Вакуленко (10), Александр Ковпак (74).

На 45+3 минуте у "Карпат" удален Марьян Швед.

Ранее в воскресенье донецкий "Олимпик" и полтавская "Ворскла" сыграли в Киеве вничью - 1:1.

Мячи на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского забили: Владимир Чеснаков (39) - у донетчан; Геннадий Пасич (65) - у полтавчан.

Удаление: Евгений Мартыненко, 86 ("Ворскла").

Вчера, 4 мая, луганская "Заря" уступила "Мариуполю" - 0:1, киевское "Динамо" дома не сумело обыграть "Александрию" - ничья 1:1, а донецкий "Шахтер" разгромил "Львов" - 5:0.

Положение команд после 27-го тура:

первая шестерка - "Шахтер" - 70 очков, "Динамо" - 61, "Александрия" - 48, "Заря" - 38, "Мариуполь" - 36, "Львов" - 30;

вторая шестерка - "Десна" - 35, "Ворскла" - 34, "Олимпик" - 28, "Карпаты" - 25, "Арсенал-Киев" - 24, "Черноморец" - 21.

На втором этапе чемпионата Украины первые шесть клубов в два круга борются за медали и места в еврокубках, остальные шесть команд определят двух аутсайдеров Премьер-лиги.

Следующий, 28 тур пройдет 11-12 мая.