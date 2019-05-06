Джеррард: Футбол в Шотландии оказался хуже, чем я ожидал

Новости спорта: Легенда "Ливерпуля" разочарован Премьершипом.

Главный тренер "Рейнджерс" из Глазго Стивен Джеррард поделился впечатлениями от футбола в Шотландской Премьер-лиге. Экс-капитан "Ливерпуля" возглавил “рейнджеров" в 2018 году.

"Испытывал разочарование, наблюдая за определёнными матчами: стадионы не всегда заполнены, а мяч часто находится в воздухе. Если честно, футбол в Шотландии оказался хуже, чем я ожидал. У меня смешанные чувства. Не хочу критиковать, но пустые трибуны выглядят не очень хорошо на телеэкранах. Кроме того, мне не нравятся пластиковые поля", — приводит слова Джеррарда Sky Sports.

"Рейнджерс" после 36 туров имеет 75 очков и занимает второе место в турнирной таблице шотландской Премьер-лиги.